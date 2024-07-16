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20:00, 16 июля 2024 года На орловских прилавках появился молодой картофель По прогнозам аграриев, урожай орловцев порадует.







На орловских прилавках уже появился молодой картофель. В выборе клубней следует быть внимательным: перед покупкой не стесняйтесь попросить продавца разрезать клубень – если картофель резко начинает менять свой цвет, скорее всего, внесли много азотных удобрений. Это может принести вред здоровью.



В 2023-м году на Орловщине было произведено порядка 250 тысяч тонн картофеля. В этом году в общественном секторе сеются 2800 гектаров картофеля, а с учетом личного подсобного хозяйства – порядка 15 тысяч гектаров.



По прогнозам аграриев, урожай орловцев порадует, весенние капризы погоды на картофеле не отразились.





Юлия Опанасюк



