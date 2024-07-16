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19:00, 16 июля 2024 года Орловца заключили под стражу за попытку сжечь пожилую мать Уголовное дело расследуется в отношении 43-летнего жителя Болховского района.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Болховском районе местный житель был задержан по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Как установило следствие, вечером подозреваемый находился на придомовой территории в деревне Козюлькина Болховского района вместе со своей 73-летней матерью. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина облил женщину бензином и поджег. Потерпевшая была госпитализирована.



Подозреваемый задержан. На допросе он признался в содеянном. Мужчину заключили под стражу.





