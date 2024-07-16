В Орле прошел бал семей ветеранов СВО

В Орле состоялся бал для семей участников СВО. На мероприятии звучали вальс, полька, кадриль и традиционный народный шведский танец шапелуаз.
Под музыку вместе с артистами танцевали ветераны СВО, их супруги, дети и родственники погибших бойцов. В 19-й век своих подопечных "перенес" фонд "Защитники Отечества".
- Мы всегда приглашаем наших ветеранов, их семьи на культурно-массовые мероприятия, но бал - это что-то необычное. Здесь всегда хочется почувствовать себя легкими, свободными и немного отвлечься от повседневных забот, - рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Орловской области Ольга Анисимова.
Праздничную обстановку создали солисты Городского парка культуры и отдыха, а также участники студий исторического танца "Дворянское гнездо" и "Орион" из Орла, "Визави" из Брянска и "Вдохновение" из Калуги. Для участников бала профессиональные танцоры провели мастер-класс.