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14:50, 16 июля 2024 года В Орле прошел бал семей ветеранов СВО На мероприятии звучали вальс, полька и кадриль.







В Орле состоялся бал для семей участников СВО. На мероприятии звучали вальс, полька, кадриль и традиционный народный шведский танец шапелуаз.



Под музыку вместе с артистами танцевали ветераны СВО, их супруги, дети и родственники погибших бойцов. В 19-й век своих подопечных "перенес" фонд "Защитники Отечества".



- Мы всегда приглашаем наших ветеранов, их семьи на культурно-массовые мероприятия, но бал - это что-то необычное. Здесь всегда хочется почувствовать себя легкими, свободными и немного отвлечься от повседневных забот, - рассказала руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Орловской области Ольга Анисимова.



Праздничную обстановку создали солисты Городского парка культуры и отдыха, а также участники студий исторического танца "Дворянское гнездо" и "Орион" из Орла, "Визави" из Брянска и "Вдохновение" из Калуги. Для участников бала профессиональные танцоры провели мастер-класс.



















Мария Семак



