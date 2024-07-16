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14:20, 16 июля 2024 года В девяти районах Орловской области стартовала уборочная Работы начались на неделю раньше, чем в 2023 году.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков назвал районы области, где началась уборочная страда. Работа стартовала в Сосковском, Дмитровском, Новосильском, Покровском, Ливенском, Колпнянском, Краснозоренском, Должанском районах и Орловском муниципальном округе. В хозяйствах запасли топливо, элеваторы готовы к приему и хранению нового урожая.



– Уже обмолочено 13,9 тысяч гектаров озимой пшеницы и 340 гектаров озимого рапса, намолочено 77,9 тысяч тонн пшеницы, 1,24 тысяч тонн рапса и 0,11 тысяч тонн гороха – отличный темп уборки, который уже выше прошлогоднего, - рассказал глава региона в Telegram-канале.



Всего аграрии уберут 368 тысяч гектаров озимых зерновых, 54 тысячи гектаров озимого рапса и 2,6 тысяч гектаров картошки.





Сергей Силаев



