Главная » Новости



8:45, 17 июля 2024 года В Орловской области определились самые меткие и выносливые полицейские В регионе прошло первенство управления МВД по преодолению полосы препятствий со стрельбой из пистолета.



Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области определились самые меткие и выносливые полицейские. В регионе прошло первенство управления МВД по преодолению полосы препятствий со стрельбой из пистолета.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицейские преодолели полосу препятствий длиной в сто метров. Она состояла из брусьев, трехметровой стены, рва, лабиринта, подземного перехода, ямы и других преград. После них полицейские стреляли по мишеням из пистолета Макарова.







В командном зачете места распределились так: в первой группе лучшей стала команда специального батальона ДПС госавтоинспекции УМВД, во второй группе – сборная ОМВД России по Урицкому району, в третьей – сотрудники управления по работе с личным составом УМВД.



В личном первенстве в категории до 35 лет первое место занял инспектор специального батальона ДПС госавтоинспекции УМВД Дмитрий Малышев, а в категории свыше 35 лет победителем стал пенсионер МВД РФ Дмитрий Дорофеев.



По итогам соревнований будет сформирована сборная. Она представит Орловщину на всероссийском уровне чемпионата МВД России в Уфе.





Артем Ежаков



