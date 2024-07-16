Еще два человека сдали ЕГЭ на 100 баллов в Орловской области
Они пересдали в "президентские дни".
Еще два человека сдали ЕГЭ на 100 баллов в Орловской области. Выпускница школы №52 города Орла Анастасия Серегина идеально написала литературу, а выпускник гимназии №19 города Орла Глеб Шикунов безошибочно справился с испытанием по информатике, сообщает региональный информационный портал.
Ребята пересдали экзамены в "президентские дни". Ранее Владимир Путин предложил дать выпускникам шанс улучшить результаты ЕГЭ. Им дали возможность пересдать экзамен по одному из предметов.