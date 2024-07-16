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15:30, 16 июля 2024 года Еще два человека сдали ЕГЭ на 100 баллов в Орловской области Они пересдали в "президентские дни".





Еще два человека сдали ЕГЭ на 100 баллов в Орловской области. Выпускница школы №52 города Орла Анастасия Серегина идеально написала литературу, а выпускник гимназии №19 города Орла Глеб Шикунов безошибочно справился с испытанием по информатике, сообщает региональный информационный портал.



Ребята пересдали экзамены в "президентские дни". Ранее Владимир Путин предложил дать выпускникам шанс улучшить результаты ЕГЭ. Им дали возможность пересдать экзамен по одному из предметов.





Артем Ежаков



