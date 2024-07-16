В Орловской области появится автоматический пункт весового и габаритного контроля
Строительство планируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Фото: архив
В Орловской области построят автоматический пункт весового и габаритного контроля. Его установят на региональной дороге Болхов – Мценск – Новосиль.
На строительство выделят 137 миллионов рублей. Сейчас готовят конкурсную документацию, чтобы найти подрядчика.
Работы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщаетинфопортал Орловской области.
Автоматический пункт весового и габаритного контроля позволяет измерять общую массу транспортного средства, нагрузки на его оси и габаритные размеры. При этом скорость движения на участке измерений не снижается. Параметры автомобиля измеряет система без участия оператора.