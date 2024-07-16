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12:30, 16 июля 2024 года В Орловской области появится автоматический пункт весового и габаритного контроля Строительство планируется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".



Фото: архив

В Орловской области построят автоматический пункт весового и габаритного контроля. Его установят на региональной дороге Болхов – Мценск – Новосиль.



Работы планируют завершить в 2025 году. Об этом инфопортал Орловской области. На строительство выделят 137 миллионов рублей. Сейчас готовят конкурсную документацию, чтобы найти подрядчика.Работы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Автоматический пункт весового и габаритного контроля позволяет измерять общую массу транспортного средства, нагрузки на его оси и габаритные размеры. При этом скорость движения на участке измерений не снижается. Параметры автомобиля измеряет система без участия оператора.









Сергей Мерцалов



