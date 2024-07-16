В Орловской области определили победителя чемпионата области по велоспорту
Участие в соревнованиях приняли порядка 60 спортсменов.
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На дорогах Орловского округа определились победители и призеры чемпионата региона, а также в рамках кубка области. Турниры получились открытыми, на Орловщину приехали спортсмены из других регионов.
Для сборной Орловской области по велоспорту текущий сезон – уникальный. Обновленный состав команды регулярно попадает на пьедесталы самых престижных турниров. Теперь в копилке орловского велоспорта – золото взрослого чемпионата России, награды "Пяти колец Москвы".