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14:00, 16 июля 2024 года

В Орловской области почтили память жертв фашистского геноцида

Один из карательных отрядов действовал в Знаменском районе.



В июне 1942 года по приказу командира 134-й немецкой пехотной дивизии генерала Шлеммера в Знаменском районе был создан карательный отряд под названием "украинская компания". Его состав можно легко угадать. Именно они расстреляли 170 мирных жителей, среди которых были женщины и дети.
 
Здесь, в братской могиле, похоронен Герой Советского Союза Петр Евпсифович Татаркин. Он погиб 31 июля 1943 года в бою за освобождение Орловской области. Петр Евпсифович оставил у артиллерийских орудий по одному человеку, а остальных повел в штыковую атаку. Несмотря на серьезное ранение, он продолжал руководить боем. Юные орловцы чтят его героизм.
 
Участники митинга почтили память погибших минутой молчания. К братской могиле возложили цветы и детские игрушки.



Антон Сорокин
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