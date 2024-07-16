Орловцев приглашают на тренировку перед марафоном "ПоБерегу"
Она состоится 18 июля.
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В четверг 18 июля на баскетбольной площадке парка Победы состоится тренировка перед благотворительным марафоном "Поберегу". Занятие проведет мастер спорта России международного класса, участница зимних Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи Людмила Удобкина. Начало – в 19:30.
Напомним, в 2024 году благотворительный забег "Поберегу" состоится 10 августа. Цель прежняя – строительство инклюзивной площадки для детей.