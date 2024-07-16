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12:00, 16 июля 2024 года Еще два двора прошли приемку в Орле Благоустройство завершилось на улице Матвеева.



Фото: администрация города Орла

В областном центре продолжается приемка дворовых территорий, которые обновили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Новым асфальтом, тротуарами, автомобильными парковками, освещением и скамейками теперь могут похвастаться два двора по улице Матвеева, 29 и 31. ﻿"В ходе работ по благоустройству были выявлены незначительные недочеты, которые на данный момент уже устранены подрядчиком", - сообщил заместитель мэра Орла Алексей Степанов. По информации городской администрации, все работы выполняются в соответствии с дизайн-проектами, которые были утверждены на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.





Сергей Мерцалов



