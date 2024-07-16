Еще два двора прошли приемку в Орле

В областном центре продолжается приемка дворовых территорий, которые обновили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Новым асфальтом, тротуарами, автомобильными парковками, освещением и скамейками теперь могут похвастаться два двора по улице Матвеева, 29 и 31.
"В ходе работ по благоустройству были выявлены незначительные недочеты, которые на данный момент уже устранены подрядчиком", - сообщил заместитель мэра Орла Алексей Степанов.
По информации городской администрации, все работы выполняются в соответствии с дизайн-проектами, которые были утверждены на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.