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10:30, 16 июля 2024 года Орловские спасатели провели рейд по местам сбора зерновых культур Сотрудники сельхозорганизаций прошли инструктаж.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В период уборочной кампании сотрудники МЧС проводят инструктажи на сельскохозяйственных предприятиях. Их цель - напомнить о необходимости соблюдения противопожарных норм во время сбора урожая. ГУ МЧС России по Орловской области.



Особое внимание уделяется запрету на выжигание травы и мусора на земельных участках, который действует на территории региона в условиях особого противопожарного режима. В этот период повышается риск возникновения пожаров. Малейшая неосторожность с огнем, например, брошенный окурок или искра от сельскохозяйственной техники, может привести к возгоранию. Об этом напоминают Особое внимание уделяется запрету на выжигание травы и мусора на земельных участках, который действует на территории региона в условиях особого противопожарного режима.





Сергей Мерцалов



