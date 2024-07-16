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9:20, 16 июля 2024 года

В Орловской области продолжают устранять последствия урагана

В 343 населенных пунктах электроснабжение полностью восстановлено.

Фото: архив

В Орловской области продолжаются работы по устранению последствий урагана. В регионе трудятся 87 бригад, 281 человек, 132 единицы техники. 

Уже восстановлены 53 высоковольтные линии и 701 трансформаторная подстанция. В 343 населенных пунктах полностью восстановлено электроснабжение, и 12,5 тысяч человек уже подключены к электричеству. Остались лишь несколько сел, где электроэнергия может появиться в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Мы также готовы к новым природным вызовам. Хочу еще раз напомнить, что по вопросам отключения электроэнергии можно круглосуточно обращаться на горячую линию по телефону 8-909-226-65-39. Кроме того, продолжает работать телефон отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы: 8 (4862) 44-98-40", - отметил глава региона



Сергей Мерцалов
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