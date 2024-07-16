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11:00, 16 июля 2024 года Жители Залегощенского района отправили на фронт антидроновое одеяло Посылки доставили в Херсонскую и Запорожскую области.



Фото: архив

Залегощенский район Орловской области отправил очередной гуманитарный груз нашим военнослужащим в зоне СВО. Неравнодушные жители закупили для бойцов питьевую воду, продукты, маскировочные сети, постельное и нательное белье, полотенца, средства личной гигиены, блиндажные свечи, а также антидроновое одеяло, нашлемник, сплетенный детьми из команды "Ангелы Добра Z". Кроме того, военным передали домашнюю консервацию.



Груз был доставлен бойцам из 17-го танкового полка на Херсонское направление и бойцам 76-й десантно-штурмовой дивизии, которые служат на Запорожье. Об этом сообщила районная газета "Маяк".





Сергей Мерцалов



