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20:13, 15 июля 2024 года Топиарную фигуру орла забрали на реконструкцию Ее сильно повредило ураганом.





Топиарную фигуру орла, расположенную на въезде в 909-й квартал, забрали на реконструкцию. Он пострадал от урагана, прошедшего по региону в ночь на 15 июля.



Вернется ли фигура на свое место, пока неизвестно. Как отметила начальник участка по зеленым насаждениям "Спецавтобазы" Татьяна Можина, орел сильно поврежден.







Топиарная фигура орла в городе появилась в 2008 году. Сначала она украшала привокзальную площадь, а затем была перенесена к 909-му кварталу.





