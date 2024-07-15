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20:45, 15 июля 2024 года Село Кривцово-Плота отметило 441-й День рождения В праздник здесь открыли швейный цех, положили начало строительству пекарни, а также состязались в кулачных боях.







Село Кривцово-Плота отметило 441-й День рождения. В праздник здесь открыли швейный цех, положили начало строительству пекарни, а также состязались в велогонках и кулачных боях.



Сегодня Кривцово-Плота может претендовать на звание самого спортивного села России. Здесь с самого детства начинают растить самбистов, бегунов и велогонщиков.





Елена Степовая



