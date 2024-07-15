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21:00, 15 июля 2024 года Последствия урагана в Орловской области устранят в течение суток Непогода ожидается еще минимум три дня.







В ночь на 15 июля в Орловской области прошел ураган. Он обесточил жилые дома в 354 населенных пунктах. Как рассказал губернатор Андрей Клычков, восстановлено 39 высоковольтных линий, 318 трансформаторных подстанций, в 183 населенных пунктах восстановлено электроснабжение.



На помощь орловским энергетикам прибыли бригады из Воронежской, Липецкой, Курской и Белгородской областей.



Непогода ожидается еще минимум три дня. Круглосуточно сообщить об отсутствии электричества можно по телефону 8-909-226-65-39. Также работает телефон отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы: 8 (4862)-44-98-40.





Эльза Ахмедбекова



