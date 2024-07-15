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20:30, 15 июля 2024 года
Ректор ОГУ имени Тургенева Александр Федотов скончался на 54-м году жизниВуз он возглавил в сентябре 2019-го года.
Ректор ОГУ имени Тургенева Александр Федотов скончался на 54-м году жизни. Вуз он возглавил в сентябре 2019-го года.
Имя исполняющего обязанности ректора Орловского госуниверситета Минобрнауки назовет в ближайшее время.
Александр Анатольевич Федотов – кандидат экономических наук, доцент, почетный работник сферы образования Российской Федерации, почетный работник науки и высшей школы Орловской области.
Редакция ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Александра Анатольевича.
Иван Молчанов
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