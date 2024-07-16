В Орле отремонтировали дворы по улицам Достоевского и Садовского
Они успешно прошли приемку.
В Орле прошли проверку еще два двора, отремонтированных по национальному проекту "Жилье и городская среда". Речь идет о территориях по улицам Достоевского, 4 и Садовского, 2. Об этом рассказали в мэрии Орла.
Во дворах отремонтированы проезды и подходы к подъездам, обустроены парковочные карманы и пешеходные дорожки, установлены новые лавочки и урны, наружное освещение над подъездами.
В 2024-м году в Орле отремонтируют еще 19 дворов из плана нацпроекта.