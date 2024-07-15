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17:00, 15 июля 2024 года Свет вернулся в дома четырех тысяч орловцев Губернатор Андрей Клычков рассказал о восстановительных работах после урагана.





В ночь на 15 июля в Орловской области прошел ураган. Он обесточил жилые дома в 354 населенных пунктах.



Как рассказал губернатор Андрей Клычков, уже восстановлено десять высоковольтных линий и 136 трансформаторных подстанций. Электроснабжение восстановлено в 137 населенных пунктах, свет вернулся в дома четырех тысяч орловцев.



Завершить аварийные работы планируют в течение ближайших суток. В помощь орловским коммунальщикам направлены специалисты из Белгорода, Калуги, Тулы, Липецка, Воронежа и Тамбова.



Круглосуточно сообщить об отсутствии электричества можно по телефону 8-909-226-65-39. Также работает телефон отряда аварийно-спасательной и противопожарной службы: 8 (4862)-44-98-40.





Артем Ежаков



