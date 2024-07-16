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8:45, 16 июля 2024 года Орловчанку осудят за кражу и убийство Она полностью признала вину.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Урицком районе 50-летнюю женщину осудят за убийство сожителя и кражи. Она полностью признала вину.



Как рассказали в СУ СК России по Орловской области, в ноябре 2023-го года похитила из дома в поселке Объединение 5500 рублей, а 30 марта 2024-го нетрезвая женщина на почве ревности поссорилась с 52-летним сожителем и зарезала его.





Артем Ежаков



