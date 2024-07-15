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16:15, 15 июля 2024 года В Орле на перекрестке Болховского шоссе, Раздольной и Генерала Лаврова не работают светофоры Движение регулирует сотрудник ДПС.



Фото: Ольга Супонева

В Орле на перекрестке Болховского шоссе, улицы Раздольной и Генерала Лаврова с вечера 14 июля не работают светофоры. Движение на этом участке регулирует сотрудник ДПС.



Минувшей ночью на Орловскую область обрушилась стихия. В регионе прошел сильный дождь, был сильный ветер, из-за чего в нескольких муниципалитетах упали деревья. Пострадала как минимум одна остановка. Кроме того, орловцы сообщали о проблемах с электричеством.



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