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15:57, 15 июля 2024 года Орловские дайверы исследуют затонувшую на Ладоге баржу Уникальные подводные съемки лягут в основу документального фильма, который расскажет о трагических страницах военной навигации во время блокады Ленинграда.







Орловские дайверы вновь исследуют дно Ладоги – а именно 55-метровую баржу, которая, предположительно, затонула в сентябре 1941-го года. Видеообследование показало – баржа без существенных повреждений, лежит на ровном киле.



Уникальные подводные съемки лягут в основу документального фильма, который расскажет о трагических страницах военной навигации во время блокады Ленинграда. На большой экран и в массы фильм выйдет уже в сентябре 2024-го года.



Экспедиция проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.





Юлия Опанасюк



