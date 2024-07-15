Орловские дайверы исследуют затонувшую на Ладоге баржу
Уникальные подводные съемки лягут в основу документального фильма, который расскажет о трагических страницах военной навигации во время блокады Ленинграда.
Орловские дайверы вновь исследуют дно Ладоги – а именно 55-метровую баржу, которая, предположительно, затонула в сентябре 1941-го года. Видеообследование показало – баржа без существенных повреждений, лежит на ровном киле.
Уникальные подводные съемки лягут в основу документального фильма, который расскажет о трагических страницах военной навигации во время блокады Ленинграда. На большой экран и в массы фильм выйдет уже в сентябре 2024-го года.