В Орловскую областную больницу поступило современное оборудование
Оно предназначено для высокотехнологичных операций на головном мозге и позвоночнике.
Фото: Орловская областная клиническая больница
В нейрохирургическое отделение Орловской областной клинической больницы поступило современное оборудование для высокотехнологичных операций на головном мозге и позвоночнике. Стереоскопическая навигационная система "Мультитрек" разработана российскими учеными.
В ее основе лежит уникальная технология нейронавигации. Она позволяет врачам-нейрохирургам выполнять операции на головном мозге и позвоночнике с высочайшей точностью.
С помощью "Мультитрека" можно определить оптимальный доступ к очагу поражения, контролировать радикальность хирургического вмешательства и в режиме реального времени отслеживать нахождение инструментов на операционном поле.
Новое оборудование приобретено для Орловской областной клинической больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщаетпортал Орловской области.