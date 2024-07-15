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17:22, 15 июля 2024 года В Орловскую областную больницу поступило современное оборудование Оно предназначено для высокотехнологичных операций на головном мозге и позвоночнике.



Фото: Орловская областная клиническая больница

В нейрохирургическое отделение Орловской областной клинической больницы поступило современное оборудование для высокотехнологичных операций на головном мозге и позвоночнике. Стереоскопическая навигационная система "Мультитрек" разработана российскими учеными.



В ее основе лежит уникальная технология нейронавигации. Она позволяет врачам-нейрохирургам выполнять операции на головном мозге и позвоночнике с высочайшей точностью.



С помощью "Мультитрека" можно определить оптимальный доступ к очагу поражения, контролировать радикальность хирургического вмешательства и в режиме реального времени отслеживать нахождение инструментов на операционном поле.



Новое оборудование приобретено для Орловской областной клинической больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



