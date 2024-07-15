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18:41, 15 июля 2024 года ФК "Орел" сыграет с курским "Авангардом" в матче Кубка России Матч состоится 21 августа.





Стал известен соперник ФК "Орел" в рамках Кубка России по футболу. Наша команда начнет выступление со второго отборочного раунда. Соперником "орлов" стал курский "Авангард", выступающий в LEON-Первенстве Второй лиги в группе "А". Матч состоится 21 августа в Курске на стадионе "Трудовые резервы".



Последний раз ФК "Орел" проводил матчи в рамках Кубка России в сезоне 2016-2017, где на этапе 1/256 финала уступил со счетом 0:1 новоронежскому "Атому".





Анастасия Дорохова



