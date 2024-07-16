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8:00, 16 июля 2024 года Молодежка "Орла" поделила очки со старооскольским "Металлургом" В середине второго тайма "зелено-белые" остались в меньшинстве.





Молодежка "Орла" сыграла вничью со старооскольским "Металлургом". Игра состоялась в рамках первенства СФФ "Центр".



В середине второго тайма наша команда осталась в меньшинстве – за вторую желтую был удален Дмитрий Меркулов. Однако это не помешало молодым "орлам" открыть счет – со штрафного отличился Никита Новиков.



Сохранить минимальный победный счет нашей команде не получилось – на 80-й минуте старооскольский "Металлург" сравнял счет. Благодаря этому результату "орлы" сохранили шестое место в группе "Запад".





Анастасия Дорохова



