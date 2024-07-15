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15:30, 15 июля 2024 года Орловца осудили за пересылку информации, угрожающей безопасности России Он проведет в колонии четыре года.





Орловский областной суд признал 29-летнего местного жителя виновным в конфиденциальном сотрудничестве с представителем иностранного государства для оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ.



Мужчине назначено четыре года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей. Он полностью признал вину.



Как рассказали в пресс-службе Орловского облсуда, осужденный инициативно установил контакт с лицом, по его мнению, являющимся представителем Украины, и пересылал сведения, угрожающие безопасности России.





Артем Ежаков



