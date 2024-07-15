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15:00, 15 июля 2024 года В Орловской области ожидаются порывы ветра и дожди Экстренное предупреждение появилось на сайте МЧС.



Фото: архив

В Орловской области снова ожидаются неблагоприятные погодные условия. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, с вечера сегодняшнего дня до вечера вторника в районах возможны осадки, град и сильный ветер. По прогнозу Орловского гидрометцентра, вечером 15 июля и в течение 16 июля на территории области будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, а в некоторых районах возможен град. Ветер северный 7-12 м/с, а при грозах возможны порывы до 15-20 м/с.



Ночью температура воздуха составит +16-21 градус, а днем +28-33 градуса. Такая же погода сохранится и в ближайшие два дня.





Сергей Мерцалов



