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14:30, 15 июля 2024 года В Орловской области два человека подхватили туляремию Она подтвердилась у взрослых.





В Орловской области два человека подхватили туляремию. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Оба пациента – взрослые.



Среди орловцев в период с 2010-го по 2023-й годы зарегистрировано десять случаев туляремии.



Возбудитель туляремии передается человеку через укусы зараженных кровососущих насекомых или через кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими грызунами и зайцами. Также можно заболеть при употреблении зараженных продуктов питания и воды, а также при вдыхании пыли.





Артем Ежаков



