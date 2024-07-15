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Главная » Новости

12:25, 15 июля 2024 года

В Орловской области продолжается профилактика заразных болезней животных

На развитие ветеринарной службы направят почти 260 миллионов рублей.

Фото: архив

В Орловской области особое внимание уделяется предотвращению возникновения заразных болезней животных, таких как африканская чума свиней (АЧС) и высокопатогенный грипп птиц в дикой фауне. Информация об этом прозвучала на аппаратном совещании в администрации Орловской области.
 
Было отмечено, что результаты лабораторных исследований проб на инфекционные заболевания животных и птиц, взятых в первом полугодии 2024 года, показали отрицательный результат. Всего было отобрано 656 проб биологического материала для мониторинга на различные заболевания.
 
Исследования проводились на такие болезни, как ящур, африканская чума свиней, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, грипп птиц и болезнь Ньюкасла, а также чума мелкого рогатого скота. Кроме того, было взято более 127 тысяч проб на бруцеллез, более 3,4 тысяч - на лептоспироз, более 88 тысяч - на лейкоз и 1247 - на блютанг. Заболеваний не выявлено. 



Сергей Мерцалов
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