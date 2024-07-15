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12:23, 15 июля 2024 года Орловец Илья Аксенов стал трехкратный призером чемпионата России На счету спортсмена золото и два серебра.





Соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с нарушениями слуха состоялись в Саранске. Орловец Илья Аксенов в рамках этого турнира вышел на три дистанции.



Золото он завоевал на 400-метровке с результатом 50,67 секунды. Еще два серебра на счету нашего спортсмена, благодаря участию в эстафетах в составе сборной республики Коми. Команда пришла к финишу второй на дистанциях 4*100 и 4*400 метров.





Анастасия Дорохова



