В аварии под Орлом пострадала 14-летняя девочка

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11:00, 15 июля 2024 года
В аварии под Орлом пострадала 14-летняя девочкаДТП случилось на автодороге "Орел-Знаменское".
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
14 июля на автодороге "Орел-Знаменское" произошла авария, в которой пострадала 14-летняя девочка.
Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля "Хонда", который стоял на обочине, начал движение и столкнулся с ВАЗ-2109. Ее водитель двигалась по прямой.
Девочка находилась в салоне отечественной легковушки. На карете скорой помощи ее доставили в НКМЦ имени Круглой.
Сергей Мерцалов