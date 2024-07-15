В аварии под Орлом пострадала 14-летняя девочка

ДТП случилось на автодороге "Орел-Знаменское".

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Как сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля "Хонда", который стоял на обочине, начал движение и столкнулся с ВАЗ-2109. Ее водитель двигалась по прямой.

Девочка находилась в салоне отечественной легковушки. На карете скорой помощи ее доставили в НКМЦ имени Круглой.