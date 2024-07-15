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10:26, 15 июля 2024 года Из-за урагана в 24 населенных пунктах Орловского округа пропало электричество В настоящий момент над устранением неполадок работают 15 бригад.



Фото: архив

Прошедшей ночью из-за сильного ветра и дождя произошло множество аварий на линиях электропередач. В результате в 24 населенных пунктах Орловского округа было частично нарушено электроснабжение. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Жуков. Сейчас над устранением неполадок работают 15 ремонтных бригад, в состав которых входят 55 человек и 23 единицы техники. Кроме того, на помощь Орловскому округу пришли специалисты из Курской области. В аварийно-восстановительных работах задействованы три единицы спецтехники.









Сергей Мерцалов



