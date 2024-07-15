После удара молнии под Орлом загорелся дом

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9:32, 15 июля 2024 года
После удара молнии под Орлом загорелся домЧП случилось в поселке Хотынец.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Вечером 14 июля в жилом доме в поселке Хотынец произошел пожар. На место происшествия прибыли сотрудники 35-й пожарно-спасательной части Хотынецкого района, а также добровольцы.
Как сообщили
в Главном управлении МЧС России по Орловской области
, пламя охватило кровлю дома и могло перекинуться на соседние строения. Однако благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня.
К счастью, никто не пострадал. Предположительно, причиной возгорания стал удар молнии во время грозы.
Сергей Мерцалов