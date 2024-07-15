Жара и неустойчивое магнитное поле ждут орловцев 15 июля
Возможен небольшой дождь.
Фото: Ольга Супонева
В понедельник 15 июля орловцев снова ждет жара. В областном центре, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой дождь.
Согласно данным Росгидрометцентра, сегодня воздух в Орле прогреется до +32 градусов. Ветер северный 2 м/c, атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст. Облачность переменная. К ночи температура опустится до 20 градусов со знаком плюс.
Магнитное поле будет неустойчивым, УФ-индекс средний. Согласно прогнозам метеорологов, жаркая погода царить в регионе будет всю ближайшую неделю.