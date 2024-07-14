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12:21, 14 июля 2024 года

На Орловщине почтили память погибших от рук карателей "Украинской компании"

Митинг скорби состоялся в Знаменском районе.

Фото газеты "Земля родная"

Память орловцев, погибших от рук фашистов, почтили в Орловской области. В минувшую субботу, 13 июля, в Знаменском районе состоялся митинг скорби.

Митинг памяти и скорби прошел в деревне Вязовая на братской могиле. Собравшиеся отдали дань памяти местных жителей, которых расстреляли в июле 1942 года фашисты карательного отряда "Украинская компания". Карательным отрядом было убито 170 человек, в том числе женщины, дети и младенцы. Карательные акции устрашения проводили украинские фашисты и их пособники в деревне Вязовая, в Узком, Кореево, Мымрино и Пешково.

- Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы и детские игрушки к могиле расстрелянных мирных жителей и воинов Красной армии, павших при освобождении Вязовой и соседних деревень в 1943 году, - отмечает пресс-служба правительства Орловской области. 





Ольга СУПОНЕВА
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