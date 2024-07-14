Мценский район Орловской области отметил свой день рождения. Здесь состоялся праздник "За околицей", ставший традиционным.
Гуляния развернулись 13 июля на территории автокемпинга "Отцы и дети" близ музея-заповедника Спасское-Лутовиново. Гостей встречали крестьянские подворья, прошли спортивные конкурсы, квест с призами, для детей работали аниматоры, аттракционы, были организованы мастер-классы и фестиваль красок. Выступили певцы и танцоры.
Также труженикам района были вручены заслуженные награды, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.