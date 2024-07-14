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11:53, 14 июля 2024 года

В Орле полицейские раздали водителям питьевую воду

Автолюбителям напомнили о важности восполнения водного баланса в жару.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле сотрудники Госавтоинспекции устроили акцию для водителей: автолюбителям раздали питьевую бутилированную воду. Водителям напомнили, как важно употреблять больше жидкости, когда за окном +30.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, помимо необходимости пополнять водный баланс, водителям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения, о недопустимости употребления алкоголя за рулем.

Мероприятие прошло в рамках акции "Мы вместе". 

Отметим, что по прогнозам синоптиков в ближайшую неделю в регионе вновь ожидается жара выше 30 градусов.


Ольга СУПОНЕВА
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