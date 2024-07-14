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15:00, 14 июля 2024 года Орловчанка завоевала золото на Первенстве по парусному спорту Мария Грамматчикова показала класс на соревнованиях уровня ЦФО.



Фото: vk.com/parus57

Орловчанка Мария Грамматчикова завоевала золотую награду Первенства ЦФО по парусному спорту. Соревнования прошли в Тверской области.



Участие в Первенстве приняли более 200 спортсменов из 14 регионов. Среди девушек орловчанка оказалась лучшей, а в абсолютном зачете класса "Луч-мини" Мария завоевала второе место.



- На этой регате Мария Грамматчикова три раза была первой в абсолютном зачете, один раз второй среди девушек и третье в абсолютном зачете, - отмечает пресс-служба правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



