В Орловской области продолжит царить жара за 30

В Орловской области всю будущую рабочую неделю будет царить жаркая погода. Судя по прогнозам синоптиков, с понедельника по пятницу температурные значения перевалят за отметку в +30.
Как сообщает Росгидрометцентр, с15 по 18 июля столбики термометров в дневно время покажут +30..+32 градуса, к пятнице 19 числу температура немного снизится: до +27. В ночное время зной немного отступит, воздух остынет до +19..+20 градусов. При этом в основном небо будет ясным, проливных дождей не предвидится. Атмосферное давление в норме, небольшой ветер.