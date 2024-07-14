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16:00, 14 июля 2024 года В Орловской области продолжит царить жара за 30 Похолодания и дождей не предвидится.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области всю будущую рабочую неделю будет царить жаркая погода. Судя по прогнозам синоптиков, с понедельника по пятницу температурные значения перевалят за отметку в +30.



Как сообщает Росгидрометцентр, с 15 по 18 июля столбики термометров в дневно время покажут +30..+32 градуса, к пятнице 19 числу температура немного снизится: до +27. В ночное время зной немного отступит, воздух остынет до +19..+20 градусов. При этом в основном небо будет ясным, проливных дождей не предвидится. Атмосферное давление в норме, небольшой ветер.











Ольга СУПОНЕВА



