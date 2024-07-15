Заместитель главного прокурора Орловщины примет жителей Болховского района
Задать вопросы можно 15 июля с 9.00 до 12.00.
Фото: архив "Вестей"
Сегодня, 15 июля, жителей Болховского района Орловской области примет заместитель главного прокурора региона Сергей Панкратов. Прием пройдет в районной прокуратуре.
Задать вопросы или подать жалобу местные жители смогут с 9.00 до 12.00. Адрес: Болхов, улица Добровольцев Урала 2а. Информацию можно получить по телефонам: 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области Наталья Харыбина, 89036371495 – дежурный прокуратуры Орловской области, 8 (486-40) 2-32-81; 89066623497– прокуратура Болховского района.