Главная » Новости



9:41, 14 июля 2024 года Под Орлом сегодня пройдет бал для ветеранов СВО и их близких В честь Дня семьи, любви и верности.





Сегодня, 14 июля, под Орлом состоится бал для ветеранов специальной военной операции и их близких. Нестандартным будет празднование Дня семьи, любви и верности.



Бал организовал и проводит Орловский филиал фонда "Защитники Отечества", площадкой станет парк-отель "Мечта".



- Ветераны СВО и члены семей погибших бойцов окунутся в эпоху кринолинов и исторических танцев. В живописном месте у реки наших гостей ожидает настоящий праздник с романсами и танцами, различными мастер-классами и конкурсами, - рассказали в филиале фонда.



(6+)





Ольга СУПОНЕВА



