Под Орлом сегодня пройдет бал для ветеранов СВО и их близких
В честь Дня семьи, любви и верности.
Сегодня, 14 июля, под Орлом состоится бал для ветеранов специальной военной операции и их близких. Нестандартным будет празднование Дня семьи, любви и верности.
Бал организовал и проводит Орловский филиал фонда "Защитники Отечества", площадкой станет парк-отель "Мечта".
- Ветераны СВО и члены семей погибших бойцов окунутся в эпоху кринолинов и исторических танцев. В живописном месте у реки наших гостей ожидает настоящий праздник с романсами и танцами, различными мастер-классами и конкурсами, -рассказали в филиале фонда.