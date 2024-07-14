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9:19, 14 июля 2024 года Болховский район Орловщины признали лучшим по охране труда Подведены итоги конкурса за 2023 год.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области подвели итоги конкурса по охране труда за 2023 год. Лучшим в этой сфере признан Болховский район.



На втором месте оказался Верховский район, на третьем - Малоархангельский. Всего участие в конкурсе приняли 13 муниципальных образований, а также 17 организаций, среди них также выявили лучшие по условиям охраны труда.



Победители получат дипломы и денежные премии, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения Орловской области".





Ольга СУПОНЕВА



