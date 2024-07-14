Болховский район Орловщины признали лучшим по охране труда
Подведены итоги конкурса за 2023 год.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области подвели итоги конкурса по охране труда за 2023 год. Лучшим в этой сфере признан Болховский район.
На втором месте оказался Верховский район, на третьем - Малоархангельский. Всего участие в конкурсе приняли 13 муниципальных образований, а также 17 организаций, среди них также выявили лучшие по условиям охраны труда.
Победители получат дипломы и денежные премии, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения Орловской области".