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11:30, 13 июля 2024 года В Орловской области экс-сотрудницу Росреестра заподозрили в получении взятки Следствие считает, что в обмен на деньги от участников ОПГ, совершавшей хищения бюджетных средств, она в ускоренном порядке зарегистрировала жилье, купленное для расселения аварийного фонда.





В Орловской области бывший специалист-эксперт управления Росреестра подозревается в получении взятки. Об этом рассказали в региональном СУ СК России.



Следствие считает, что женщина получила от членов ОПГ, совершавшей хищения бюджетных средств, свыше 338 тысяч рублей. За это она в нарушение установленных сроков и процедур в ускоренном порядке зарегистрировала несколько жилых помещений, купленных для граждан, подлежащих переселению из аварийного фонда.



Подозреваемая помещена под домашний арест. Расследование продолжается.





Артем Ежаков



