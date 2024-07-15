15 июля в Орловской области отключат ряд телеканалов и радиостанций
Причина в профилактике.
15 июля запланирована ежеквартальная телевизионная профилактика. Временно отключат ряд телеканалов и радиостанций.
Возможны перерывы в трансляции 20 цифровых каналов, аналоговых и FM-радиостанций. С графиком перерывов можно ознакомиться на сайте РТРС. Технические мероприятия необходимы для будущей бесперебойной трансляции.
Профилактика затронет и каналы "Россия-1" и "Россия-24". Выпусков новостей в 9:00 и 14:30 не будет.