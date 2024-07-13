Орловские медики спасли едва не утонувшего мужчину

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10:30, 13 июля 2024 года
Орловские медики спасли едва не утонувшего мужчинуЧП случилось в районе Вятского Посада.
Станция скорой медицинской помощи (г. Орел)
Фельдшер Екатерина Копцева, медсестра Мария Дружикина и водитель Юрий Масалов спасли едва не утонувшего мужчину. Об очередном случае из практики коллег рассказали на орловской станции скорой помощи.
ЧП случилось в районе Вятского Посада. Бригада доехала туда за восемь минут с момента вызова. О состоянии пациента медики не знали.
К приезду скорой мужчину достали на берег, очевидцы оказали ему первую помощь, но он все еще находился в тяжелом состоянии. По пути в больницу ему оказали медицинскую помощь.
Артем Ежаков
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