Орловчанка отправится в экспедицию на Северный Полюс

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18:00, 13 июля 2024 года
Орловчанка отправится в экспедицию на Северный ПолюсАнастасия Кащеева получила билет на борт ледокола за победу в конкурсе рисунков.
Школьники и студенты со всей страны уже в августе отправятся в десятидневную экспедицию по маршруту "Мурманск – Северный Полюс – Земля Франца Иосифа – Мурманск".
В этом путешествии ребят ждет знакомство с арктической природой и бытом исследователей Севера. От Орла в путешествие отправится студентка орловского художественного училища Анастасия Кащеева. Это право она получила за победу в конкурсе детского рисунка "Краски Арктики", организованного к 65-летию атомного ледокольного флота.
Жюри оценило картину орловчанки "Бегущий по льдам".
Антон Сорокин