Орловчанка отправится в экспедицию на Северный Полюс

Анастасия Кащеева получила билет на борт ледокола за победу в конкурсе рисунков.

Школьники и студенты со всей страны уже в августе отправятся в десятидневную экспедицию по маршруту "Мурманск – Северный Полюс – Земля Франца Иосифа – Мурманск".



В этом путешествии ребят ждет знакомство с арктической природой и бытом исследователей Севера. От Орла в путешествие отправится студентка орловского художественного училища Анастасия Кащеева. Это право она получила за победу в конкурсе детского рисунка "Краски Арктики", организованного к 65-летию атомного ледокольного флота.



Жюри оценило картину орловчанки "Бегущий по льдам".