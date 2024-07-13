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9:37, 13 июля 2024 года Орловец Илья Аксенов выиграл Чемпионат России по легкой атлетике Соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха проходят в эти в Саранске.



Фото участников соревнований

Орловский легкоатлет Илья Аксенов завоевал очередное золото чемпионата России. Соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха проходят в эти в Саранске.



В этом году нашему легкоатлету покорилась дистанция в 400 метров. Он пришел к финишу с результатом 50,67 секунды. 13 июля Илья Аксенов выйдет на дистанцию в 200 метров.





Анастасия Дорохова



