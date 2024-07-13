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17:00, 13 июля 2024 года С начала лета в Орловской области утонули семь человек Для профилактики происшествий сотрудники МЧС патрулируют места купания.





С начала лета в Орловской области утонули уже семь человек. Неутешительную статистику привели в региональном управлении МЧС.



Для профилактики происшествий спасатели и инспекторы патрулируют места купания, в том числе необорудованные. Им помогают спасатели, общественники и полицейские.



Специалисты МЧС снова призывают граждан отдыхать только в специально оборудованных местах, не заходить в воду нетрезвыми, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.



Для купания в регионе оборудованы 39 пляжей. Ознакомиться с их адресами можно на сайте регионального управления МЧС.





Артем Ежаков



