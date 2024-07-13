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12:47, 13 июля 2024 года Орловчанка стала жертвой новой двухступенчатой схемы мошенников Она лишилась двух миллионов рублей.





Жительница Орловской области отдала мошенникам два миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном управлении МВД. Злоумышленники использовали новую двухступенчатую схему, которая в последнее время получила широкое распространение у обманщиков.



Сначала мошенники позвонили орловчанке и заявили, что срок ее СИМ-карты заканчивается, а для продления нужно назвать код из СМС, что женщина и сделала. Затем ей позвонили снова, представившись сотрудниками банка. Орловчанку спросили, не передавала ли она кому-нибудь коды из сообщений. Услышав положительный ответ, мошенники запугали женщину перспективой потери ее сбережений и убедили перевести им деньги.





Артем Ежаков



